Врачи: Тревожиться — это нормально

У каждого человека бывают моменты, когда он начинает тревожиться, сообщили ИА «Камчатка» в краевом ЦОЗ.. Причины для беспокойства у всех разные. Чаще всего оно возникает из-за мыслей, которые преувеличивают опасность.

Это запускает механизмы, которые могут привести к опасным последствиям: от гипертонии, диабета и язвы до депрессии, тревожных расстройств и панических атак.

С одной стороны, тревога — это базовая эмоция страха, которая представляет собой длительное эмоциональное состояние (то есть страх без конкретного объекта). С другой стороны, это защитная реакция, которая помогает нам выживать. Тревога готовит нас к обнаружению потенциальных угроз — так природа привила нам осторожность.

Важно понимать, что иногда тревожиться — это нормально, даже если в данный момент вам ничего не угрожает. Чтобы уменьшить тревогу, можно сделать что-то физическое: приседания, быструю ходьбу по лестнице вверх и вниз или лёгкий бег. Это поможет переключить внимание от мыслей, которые вызывают беспокойство.