Глава Камчатки поручил разработать дополнительные меры поддержки для нуждающихся граждан по оплате за услуги ЖКХ

Глава Камчатки Владимир Солодов поручил зампредам краевого правительства Сергею Миронову и Виктории Сивак представить предложения по совершенствованию системы мер поддержки отдельных категорий граждан на оплату коммунальных услуг.

«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги достаточно высокие для населения и занимают значительную долю расходов наших граждан. Считаю, что нужны дополнительные меры поддержки. Прошу министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края внести соответствующие предложения. Сейчас максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКХ составляет 22 %. Прошу просчитать, на сколько мы ее можем снизить для тех семей, у кого расходы на оплату ЖКУ максимально велики – их нужно точечно поддержать. Второе – нужно проанализировать существующие меры поддержки для отдельных категорий граждан в части компенсации расходов на тарифы ЖКХ. Также по этому вопросу жду предложений. Меры должны коснуться тех категорий граждан, которые относятся к нуждающимся – граждан с минимальными доходами, у которых значительная доля семейного бюджета уходит на оплату коммунальных услуг», — сказал Владимир Солодов.

Глава Камчатки поручил принять соответствующие решения в кратчайшие сроки – до конца октября.