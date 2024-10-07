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  4. Глава Камчатки поручил разработать дополнительные меры поддержки для нуждающихся граждан по оплате за услуги ЖКХ

Глава Камчатки поручил разработать дополнительные меры поддержки для нуждающихся граждан по оплате за услуги ЖКХ

17:50
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Глава Камчатки поручил разработать дополнительные меры поддержки для нуждающихся граждан по оплате за услуги ЖКХ

Глава Камчатки Владимир Солодов поручил зампредам краевого правительства Сергею Миронову и Виктории Сивак представить предложения по совершенствованию системы мер поддержки отдельных категорий граждан на оплату коммунальных услуг.

«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги достаточно высокие для населения и занимают значительную долю расходов наших граждан. Считаю, что нужны дополнительные меры поддержки. Прошу министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края внести соответствующие предложения. Сейчас максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКХ составляет 22 %. Прошу просчитать, на сколько мы ее можем снизить для тех семей, у кого расходы на оплату ЖКУ максимально велики – их нужно точечно поддержать. Второе – нужно проанализировать существующие меры поддержки для отдельных категорий граждан в части компенсации расходов на тарифы ЖКХ. Также по этому вопросу жду предложений. Меры должны коснуться тех категорий граждан, которые относятся к нуждающимся – граждан с минимальными доходами, у которых значительная доля семейного бюджета уходит на оплату коммунальных услуг», — сказал Владимир Солодов.

Глава Камчатки поручил принять соответствующие решения в кратчайшие сроки – до конца октября.

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