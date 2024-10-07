Россия последовательно и уверенно будет решать вопросы безопасности, экологии и здоровья своих граждан — Ирина Яровая

«Наша задача, услышав научное сообщество, дать инструментарий и поддержку государства, которые позволят России всерьез и надолго быть уверенной в том, что безопасность граждан, экологическая безопасность, долголетие граждан — это все вопросы, которые суверенно решаются в нашей стране, и не имеют факторов зависимости и управляемости», — заявила заместитель Председателя ГД, руководитель межфракционной рабочей группы ГД по биологической безопасности, выступая на совещании-семинаре, посвященном деятельности Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий, которое состоялось 5 октября в Сочи.

«Биоэкономика - это больше, чем решение задач экономического лидерства, это вопрос сбережения самой стратегии, возможности этого лидерства. Потому что в современном мире любые планы любого государства - экономические, социальные, экологические, продовольственные - могут измениться в одно мгновение. Те латентные угрозы, которые сегодня существуют в мире, они потому и скрыты от человеческого глаза, что в мире нет системы контроля за теми разработками, которые реализуются», — сказала Ирина Яровая.

На примере нашего парламентского расследования по факту деятельности биолабораторий Пентагона на Украине, мы с полной уверенностью и доказательно подтвердили, что все изыскания, которые осуществляются в лабораториях на Украине, это военно-биологические изыскания. И нет никакого сомнения, что та цель, которая сегодня существует в официальной политике США, как идеология однополярного мира, это идеология регулирования численности населения в мире. Причем совершенно разными способами», - подчеркнула вице-спикер ГД.

«С помощью модифицированных и измененных вирусов и патогенов можно менять экологию, можно менять продовольствие, можно менять вообще саму логику развития. Мы в своём докладе обращали внимание на разработки штатов по вирусам Эбола и Марбург. И сейчас видим информацию о том, что африканский континент попадает в очередную зону биологической турбулентности», — добавила Ирина Яровая.

«Мы обращали внимание, что под гуманитарным предлогом на территории африканского континента фармацевтические компании США формируют, а потом уже осваивают рынок для лекарственных препаратов и вакцин. И это апробированная технология, которая формирует абсолютную экономическую уже зависимость, потому что зарождение любого опасного вируса в мире и подготовка к нему с точки зрения производства фиктивных и неэффективных вакцин – это обладание управлением ситуацией в целом, в мире. И мы это сейчас наблюдаем», — сказала руководитель межфракционной рабочей группы по биологической безопасности.

«Вирус Марбурга – очень опасный вирус. Мир – это единое живое пространство, в котором фактически нет границ. И мы находимся на территории уникального научно-исследовательского учреждения, которое на протяжении десятилетий подтвердило, что работа может носить разный характер», — подчеркнула парламентарий.

«Вся логика Президента нашей страны — это логика долголетия граждан, это повышение рождаемости, а, следовательно, все наши усилия направлены на это, на обеспечение качества жизни и долголетия. Но мы должны понимать, что есть обратная логика и обратная идеология. Которой, собственно говоря, совершенно не нужны ни наше долголетие, ни наше увеличение численности», — подчеркнула зампред ГД.

«Инструментарии, которые под это используются, совершенно разные. Доклад, сделанный нами по итогам парламентского расследования, по поручению председателя Государственной Думы, направлен Президенту, в Правительство и во все страны мира», — напомнила Ирина Яровая.

«Наша задача, услышав научное сообщество, дать вам тот инструментарий и ту поддержку государства, которая позволит России всерьез и надолго быть уверенной в том, что безопасность граждан, экологическая безопасность, долголетие граждан — это все вопросы, которые суверенно решаются в нашей стране, и не имеют факторов зависимости и управляемости», — убеждена вице-спикер ГД.

«Мы проведем заседание рабочей группы по биологической безопасности, посвященное подготовке ко второму чтению законопроекта о биоресурсных центрах и биологических коллекциях, который формируем по поручению Президента. Уверена, этот закон должен быть неформальным, и работать на стратегическую задачу обеспечения безопасности», - заключила Ирина Яровая.