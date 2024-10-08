В честь Дня ходьбы жители Камчатки прошли 10 000 тысяч шагов

Спортивный праздник, организованный на биатлонном комплексе им В. Фатьянова под патронажем региональных министерств спорта и здравоохранения, собрал спортсменов и любителей, одиночек и целые команды школьников, студентов, предприятий, общественных объединений и сторонников здорового образа жизни разных возрастов передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 8 октября, со ссылкой на краевой центр медпрофилактики. Постоянными участниками акции являются члены клуба скандинавской ходьбы «Радужные скандинавушки».

«Еще 30 лет назад спортом я занималась нерегулярно, а сейчас с нашим клубом мы и путешествуем, и участвуем в спортивных мероприятиях, в общем, живем активно и любим жизнь», — рассказала пенсионерка Людмила Александровна, которая третий раз участвовала в акции «10 000 шагов к жизни» и пришла к финишу одной из первых.

Пеший маршрут на биатлонном комплексе, проложенный по живописной местности, прошли почти 1,5 человек разных возрастов. В этом году по соображениям безопасности, во избежание встреч с медведями, участникам оздоровительной акции предложили пройти только дистанцию в 3 километра.

«Тепло, комфортно, трасса хорошая. Вообще, я на Камчатке первый раз хожу, я не местная, услышала рекламу и пришла. Грех было не воспользоваться такой возможностью, и я просто кайфанула»,— поделилась участница прогулки Лейсан.

«Медведей не было, настроение отличное. Я семь лет занимаюсь биатлоном. Спорт – это жизнь без вредных привычек, тренировки, цели, достижение результатов и хорошее здоровье», — рассказал один из самых юных участников Марк.

Гости праздника приняли участие в развлекательной программе и веселых мастер-классах, поздравили победителей соревнований ГТО, а также воспользовались возможностью пройти бесплатное медицинское обследование и сделать прививку от гриппа в мобильных медицинских комплексах от Камчатского центра общественного здоровья.

«Много жителей Камчатки пришли сюда с детьми. Это очень хорошо, что принципы здорового образа жизни прививаются именно в детства. Сегодня прекрасная погода, есть возможность насладиться и красотой природы и движением. Мы хотим от имени медиков призвать всех: больше двигайтесь, будьте позитивными, будьте здоровыми», — отметила главный врач Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Курлова.

Все финишировавшие получили памятные сувениры и дипломы участников Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».

Камчатский Центр общественного здоровья выражает благодарность за содействие в организации и проведении спортивного праздника краевому Министерству спорта, Камчатскому ЦСП, руководству и персоналу биатлонного комплекса им. Фатьянова и компании «ПРО-ИВЕНТ41».