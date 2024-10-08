Полпред президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев прибыл на Камчатку

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев планирует провести ряд совещаний.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочим визитом, сообщили в региональном правительстве.

«В рамках рабочей поездки запланировано обсуждение реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития стратегического мастер-плана Петропавловск-Камчатского городского округа», – добавили в пресс-службе краевого правительства.

Юрий Трутнев встретится с инвесторами, реализующими инвестпроекты на территории полуострова и ознакомится с ходом реализации инвестиционного проекта – международный аэропорт.

Юрий Трутнев регулярно посещает Камчатку, проводит ряд важных для региона совещаний.