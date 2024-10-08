Как приобрести машину для ребёнка с ограниченными возможностями на Камчатке

С 2015 года семьи, проживающие в Камчатском крае и воспитывающие ребёнка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний, могут претендовать на компенсацию расходов на приобретение транспортного средства, сообщили ИА «Камчатка» в министерстве социального благополучия и семейной политики. Компенсация предоставляется однократно и может быть использована для оплаты полной стоимости автомобиля или для погашения части долга по автокредиту.

Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края Анастасия Фёдорова рассказала о требованиях к компенсации:



Транспортное средство должно быть зарегистрировано на ребёнка-инвалида и управляться взрослым членом семьи.

Автомобиль не может быть куплен у близких родственников ребёнка-инвалида или его законного представителя.

Транспортное средство должно быть приобретено после 1 января 2015 года.



Размер компенсации в 2024 году составляет 569 660 рублей, но не более фактической стоимости автомобиля.



В 2023 году компенсацию получили девять семей, а в 2024 году — три семьи.



Подать заявление на получение компенсации можно через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через Единый портал государственных услуг.



Дополнительную информацию о порядке предоставления компенсации можно получить в Камчатском центре по выплате государственных и социальных пособий или в Министерстве социального благополучия и семейной политики.