Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Как приобрести машину для ребёнка с ограниченными возможностями на Камчатке

Как приобрести машину для ребёнка с ограниченными возможностями на Камчатке

12:59
49
Как приобрести машину для ребёнка с ограниченными возможностями на Камчатке

С 2015 года семьи, проживающие в Камчатском крае и воспитывающие ребёнка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний, могут претендовать на компенсацию расходов на приобретение транспортного средства, сообщили ИА «Камчатка» в министерстве социального благополучия и семейной политики. Компенсация предоставляется однократно и может быть использована для оплаты полной стоимости автомобиля или для погашения части долга по автокредиту.

Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края Анастасия Фёдорова рассказала о требованиях к компенсации:

Транспортное средство должно быть зарегистрировано на ребёнка-инвалида и управляться взрослым членом семьи.
Автомобиль не может быть куплен у близких родственников ребёнка-инвалида или его законного представителя.
Транспортное средство должно быть приобретено после 1 января 2015 года.

Размер компенсации в 2024 году составляет 569 660 рублей, но не более фактической стоимости автомобиля.

В 2023 году компенсацию получили девять семей, а в 2024 году — три семьи.

Подать заявление на получение компенсации можно через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через Единый портал государственных услуг.

Дополнительную информацию о порядке предоставления компенсации можно получить в Камчатском центре по выплате государственных и социальных пособий или в Министерстве социального благополучия и семейной политики.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Председатель Закобрания на Камчатке Ирина Унтилова приняла участие в акции «Собери ребенка в школу»
Игра с огнём. Смерть четырёхлетнего ребёнка расследуют на Камчатке
Спортивная программа для детей «Зарядка со стражем порядка» прошла на Камчатке
С января 2024 свидетельство пенсионера получили более 1 800 жителей Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.