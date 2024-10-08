Практика обретения душевного покоя — советы врачей

В современном мире люди редко испытывают такие ощущения, ведь их постоянно сопровождают стрессы: проблемы на работе, в личной жизни, плохое самочувствие, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре медицинской профилактики.

Чтобы восстановить душевное равновесие, можно использовать медитацию — эффективный психологический метод.



Самый простой способ обрести спокойствие — это сосредоточиться на себе, например, на своём дыхании. Сядьте удобно, выпрямите спину. Сделайте глубокий вдох, наполняя живот воздухом. Почувствуйте, как воздух проходит через нос и попадает в дыхательные пути и лёгкие. Затем медленно выдохните.



Ещё один способ сосредоточиться — это обратить внимание на своё тело. Такая медитация полезна перед сном, она помогает расслабиться. Лягте и сосредоточьтесь на пальцах ног.



Почувствуйте импульсы, идущие от этой части тела, и расслабьте её. Дышите глубоко и ровно. Затем переместите внимание на лодыжки, голени, колени, бёдра, руки, плечи и т. д., пока не дойдёте до шеи и головы. Этот метод помогает при проблемах со сном.