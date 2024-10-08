В чём заключается душевное равновесие? — медики отвечают

Здоровье — это не только отсутствие болезней и физических недостатков, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики. Именно так современная медицина определяет понятие «здоровье», и именно поэтому так важно уделять внимание психологическому благополучию.

Психологи описывают душевное равновесие как состояние, которое дарит нам положительные эмоции, а также побуждает к созидательным мыслям и действиям, направленным на преодоление трудностей и переживаний.

Душевное равновесие неразрывно связано с общим благополучием и качеством жизни.