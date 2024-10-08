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  4. В чём заключается душевное равновесие? — медики отвечают

В чём заключается душевное равновесие? — медики отвечают

15:30
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В чём заключается душевное равновесие? — медики отвечают

Здоровье — это не только отсутствие болезней и физических недостатков, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики. Именно так современная медицина определяет понятие «здоровье», и именно поэтому так важно уделять внимание психологическому благополучию.

Психологи описывают душевное равновесие как состояние, которое дарит нам положительные эмоции, а также побуждает к созидательным мыслям и действиям, направленным на преодоление трудностей и переживаний.
Душевное равновесие неразрывно связано с общим благополучием и качеством жизни. 

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