Юрий Трутнев оценил работу Центра «ВОИН» на Камчатке

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретились с руководством и инструкторами камчатского отделения Центра «ВОИН», сообщает ИА «Камчатка» сегодня, 8 октября, со ссылкой на краевую администрацию.

«Сегодня мы с Владимиром Викторовичем Солодовым встречаемся с руководством камчатского отделения Центра “ВОИН”. Ваша работа имеет большое значение для страны, вы формируете будущее, воспитываете новое поколение россиян. В России сейчас работает 21 филиал Центра “ВОИН”, в том числе отделения на освобожденных территориях. В этом году центр подготовит 30 тысяч юношей и девушек», — открыл встречу Юрий Трутнев.

Центр «ВОИН» успешно выполняет задачу Президента России – строить будущее на прочном фундаменте патриотизма. Отделение на Камчатке начало работу в апреле, открыл его Юрий Трутнев. До конца 2024 года подготовку пройдут около 800 подростков.

«Создание центра “ВОИН” – важная инициатива. Дети проходят начальную военную подготовку, в том числе в формате выездных смен. Отмечу высокий уровень обучения, сравнимый с уроками НВП в советское время. Уникальная методика и подходы центров “ВОИН” позволяют воспитать настоящих патриотов, овладеть современными навыками физической подготовки, обращения с беспилотными летательными аппаратами, оказания тактической медицинской помощи. Мы продолжаем вовлекать камчатских ребят в военно-патриотическое воспитание», — отметил губернатор Владимир Солодов.

Директор камчатского филиала Центра «ВОИН» Александр Бурхавецкий и председатель регионального отделения ДОСААФ России Дмитрий Павлов доложили о строительстве учебных классов и обустройстве территории Центра военно-спортивной подготовки в Елизовском районе. В ноябре 2024 года планируется завершить возведение учебных классов с плацем, площадки ГТО, полосы препятствий, стоянки, въездной группы. В 2025 году – строительство галереи для снайпинга, тактического поля, стрелковых галерей, фасада для штурма здания, столовой, казармы на 120 человек и палаточного лагеря на 160 человек.

Камчатский филиал Центра «ВОИН» действует на восьми площадках: с апреля 2024 года – Елизовская средняя школа №3 и средняя школа № 45 Петропавловск-Камчатского городского округа; с начала нового учебного года – Камчатский государственный технический университет, Камчатский морской энергетический техникум, Камчатский политехнический техникум, Камчатский кооперативный техникум, средняя школа № 27 Петропавловск-Камчатского городского округа, «Пионерская средняя школа». Обучение проходит с использованием современного оборудования.

С сентября по декабрь 368 курсантов в возрасте от 14 до 18 лет пройдут подготовку на площадках камчатского отделения Центра. Они изучат основы национальной безопасности РФ, получат навыки огневой, тактической и инженерной подготовок, организации связи, тактической медицины, пилотирования БПЛА и примут участие в спортивно-тактических играх. С подростками работают 12 опытных инструкторов-методистов и 8 помощников инструкторов.

До конца октября завершат обучение 51 курсант. Летом на базе детского лагеря «Альбатрос» прошли четыре профильные трехнедельные смены «Время юных героев», подготовку прошли 418 юношей и девушек 14-17 лет, из них 86 из отдаленных районов. Большинство ребят выразили желание продолжить обучение.

Инструкторы камчатского отделения Центра «ВОИН» активно участвуют в общественной жизни региона. В сентябре провели мастер-классы на выставке «Камчатка – фронту», летом обучали членов Правительства Камчатского края, специалистов Аппарата Губернатора, руководителей органов исполнительной власти. Филиал шефствует над воспитанниками Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга», проводит патриотические мероприятия и дарит подарки. Наставники готовят преподавателей нового школьного предмета – «Основ безопасности и защиты Родины», обучение прошли 83 педагога.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» создан по поручению Президента России и представлен в 21 регионе. Программы включают проведение практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр. Владимир Путин поручил Правительству России привлечь участников СВО к воспитательной работе с молодежью через развитие филиалов Центра «ВОИН».