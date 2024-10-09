Советы психолога: как настроиться на рабочий день

Специалисты в области психологии рекомендуют перед началом рабочего дня провести небольшой ритуал, который поможет настроиться на продуктивную работу и избавиться от негативных мыслей о предстоящих задачах, рассказали ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики.

Просыпайтесь раньше — хотя бы за час до выхода из дома. Это время можно посвятить себе, сделать зарядку, позавтракать или заняться чем-то, что поможет начать день с хорошего настроения.

Не забывайте о внешнем виде. Когда вы хорошо выглядите, вы чувствуете себя уверенно и готовы к работе. Даже если вы устали, опрятный внешний вид добавит вам энергии.

Оставьте личные проблемы дома. Если вы переживаете из-за ссор, здоровья или домашних проблем, это может негативно сказаться на вашей работе. Постарайтесь решать личные проблемы в свободное время.

Приходите на работу раньше. Спешка и опоздания могут привести к стрессу и снизить продуктивность. Лучше выйти из дома пораньше, чтобы избежать спешки.