Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Советы психолога: как настроиться на рабочий день

Советы психолога: как настроиться на рабочий день

08:30
26
Советы психолога: как настроиться на рабочий день

Специалисты в области психологии рекомендуют перед началом рабочего дня провести небольшой ритуал, который поможет настроиться на продуктивную работу и избавиться от негативных мыслей о предстоящих задачах, рассказали ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики.

Просыпайтесь раньше — хотя бы за час до выхода из дома. Это время можно посвятить себе, сделать зарядку, позавтракать или заняться чем-то, что поможет начать день с хорошего настроения.
Не забывайте о внешнем виде. Когда вы хорошо выглядите, вы чувствуете себя уверенно и готовы к работе. Даже если вы устали, опрятный внешний вид добавит вам энергии.
Оставьте личные проблемы дома. Если вы переживаете из-за ссор, здоровья или домашних проблем, это может негативно сказаться на вашей работе. Постарайтесь решать личные проблемы в свободное время.
Приходите на работу раньше. Спешка и опоздания могут привести к стрессу и снизить продуктивность. Лучше выйти из дома пораньше, чтобы избежать спешки.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Психологический комфорт в жизни дошколят — советы специалиста
Установлен рабочий график нового ФАПа в селе Сосновка на Камчатке
Как избежать травм во время тренировок? — советы медиков
Какие виды спорта подходят пожилым людям — врачи советуют
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.