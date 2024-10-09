Ирина Яровая: Фестиваль «Камчатка рыбацкая» - прекрасный повод обозначить уважение к рыбакам и их труду

Дорогие земляки, уважаемые рыбаки!

Фестиваль «Камчатка рыбацкая» - это прекрасный повод и возможность прежде всего особо обозначить уважение к вашему труду и его значение для развития нашей родной Камчатки.

Масштаб задач, стоящих перед нашей страной и вызовы, которые сформированы в мире, несомненно, означают важность развития рыбной отрасли, как ключевого фактора продовольственной безопасности России. Важно, сберегая самые лучшие традиции отрасли, создавать новые производства и перспективы для развития.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, рыбацким династиям и рыбацким коллективам, в которых бережно передаются мастерство, любовь к морю и труду на благо Камчатки.

Рада, что удалось решить вопросы, направленные на развитие рыбацкой отрасли: законы о запрете дрифтерного лова, об уведомительном порядке пересечения госграницы рыболовецкими судами, регистрации рыбодобывающих предприятий в регионе промысла, об устранении несправедливости в отношении «плавательного» ценза для судоводителей, о включении морского порта Петропавловска-Камчатского в международный реестр судов. Всегда работаю во взаимодействии с Вами и губернатором Камчатского края, сверяя общие подходы.

Счастья, здоровья, мира, добра Вам и Вашим близким! Самых щедрых уловов! Процветания Камчатке рыбацкой!