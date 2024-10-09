Глава Камчатки обозначил приоритеты в работе регионального отделения Социального фонда России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провёл рабочую встречу с недавно назначенной на должность Управляющей регионального отделения Социального фонда Российской Федерации Татьяной Скуматовой.

Как стало известно информагентству «Камчатка», участники встречи обсудили приоритетные задачи, которые стоят перед краевой властью и учреждением в части предоставления мер социальной поддержки гражданам Камчатского края.

«Социальный фонд России – ключевая организация, которая предоставляет в регионе ряд мер поддержки – выплачивает материнский капитал семьям с детьми, осуществляет пенсионное обеспечение, помощь отдельным категориям граждан. Конечно, Социальный фонд является важной точкой взаимодействия с жителями. Большая работа проведена по переводу услуг в проактивный формат. Особенно отмечу решение о сквозной выплате на детей до 17 лет, которое было принято по решению Президента, и которая является сейчас основной, наиболее значимой в пакете мер социальной поддержки. И, конечно, это большое достижение фонда», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что Социальному фонду необходимо становиться еще более клиентоориентированным, продолжить повышать удобство пользования услугами, реагировать на индивидуальные ситуации граждан.

«Большую работу предстоит сделать в части обеспечения техническими средствами реабилитации. Мы понимаем, что острота этой проблемы будет нарастать. Есть особенности расчетов и ограничения, с которыми люди сталкиваются, в том числе – длительный период ожидания. Считаю, что здесь работу необходимо усилить. Также важным считаю санаторно-курортное лечение – мы знаем, что в реальности этой услугой сложно воспользоваться в силу установленных расценок и ограничений на ее оплату. Конечно, это не в полной мере зависит от регионального уровня власти или отдельного территориального подразделения. Но я здесь буду рассчитывать, что вы, как руководитель краевого Соцфонда, в том числе и на федеральном уровне будет заниматься решением вопроса и поможете нам вместе добиться того, чтобы справедливый уровень оплаты санитарно-курортного обслуживания позволил людям в итоге получить услугу на территории Камчатского края», — добавил Солодов.

Важным направлением в работе регионального отделения Социального фонда Владимир Солодов назвал усиление взаимодействия с региональным фондом «Защитники Отечества».

«Все больше наших граждан из числа участников специальной военной операции, ветеранов, членов их семей являются получателями услуг, которые предоставляются через Социальный фонд России. Считаю, что нам вместе, как единому целому, нужно работать и продолжить укрепление взаимодействия, чтобы гражданин в идеале вообще не задумывался о том, кто ему услугу предоставляет», — сказал Владимир Солодов.

Глава Камчатского края пожелал Татьяне Скуматовой успехов в работе на новой должности и отметил, что правительство региона совместно с региональным отделением Соцфонда продолжит решение актуальных для населения задач.

Главная задача управляющего ОСФР по Камчатскому краю – обеспечить тесное взаимодействие с органами государственной власти, краевыми и муниципальными организациями региона по всем вопросам, касающимся мер поддержки разным категориям граждан.

Татьяна Скуматова в свою очередь отметила, что озвученные губернатором задачи находятся в числе приоритетных работы регионального Соцфонда и по ряду из них уже проведено ряд важных встреч.

«В рамках встречи с министром социального благополучия и семейной политики мы обсудили вопрос обеспечения граждан техническими средствами реабилитации для детского дома инвалидов “Ягодка”. Есть ряд вопросов, требующих безотлагательного решения, и мы проработаем их с коллегами из соцучреждения и министерства», — сказала Татьяна Скуматова.

В 2024 году на выплаты жителям в бюджете регионального Отделения Соцфонда запланировано более 39 миллиардов рублей. Ежемесячно в крае на выплату пенсий, социальных выплат и мер социальной поддержки семьям с детьми направляется более 3,6 миллиардов рублей.

«Отделение СФР по Камчатскому краю предоставляет различные меры поддержки семьям с детьми. С начала 2024 года региональное Отделение Соцфонда оформило жителям региона 1 896 государственных сертификатов на материнский капитал: на 1 ребенка – 730, на второго и последующих – 1 166. Наиболее популярным направлением распределения средств материнского капитала является ежемесячная выплата. Ее с начала года оформили 1 966 семей. На втором месте – улучшение жилищных условий. Этим направлением воспользовались 763 семей. И более 641 жителей региона направили средства маткапитала на обучение детей. Также, семьи Камчатского края, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Региональное Отделение СФР уже одобрило выплату остатка маткапитала 254 семьям региона. Еще одной востребованной мерой поддержки является – единое пособие. С начала года единое пособие назначено более 17 000 родителям детей», — сказала Татьяна Скуматова.

Работа Отделения направлена на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. Многие услуги Фонда оформляются проактивно, например, оформление СНИЛС новорожденным, оформление сертификатов на материнский капитал, начисление пенсий по инвалидности, назначение специальных выплат медицинским работникам, оформление пособия по временной нетрудоспособности. Все это возможно благодаря межведомственному взаимодействию с другими организациями региона.

Также, жителям края доступны более 100 услуг регионального Отделения Соцфонда на портале госуслуг.

Отделение СФР по Камчатскому краю оказывает поддержку и страхователям региона.