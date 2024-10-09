Реализация проектов «Решаем вместе» этого года завершается на Камчатке

Завершается реализация проектов этого года «Решаем вместе», которые воплощаются в жизнь по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В этом году благоустраиваются 27 объектов в 25 муниципальных образований Камчатского края. Это такие объекты, как детские спортивные площадки, общественные и придомовые территории. Наиболее значимыми объектами этого года являются: общественное самоуправление “Македонский” по проспекту Рыбаков, территориальное общественное самоуправление “Авача” по улице Попова в Петропавловске-Камчатском, а также Ленина 43 и Ленина 47 в Елизовском городском поселении. Кроме того, благоустроена площадь имени Ленина в городском округе поселок Палана – это был первый этап благоустройства. И завершается строительство модульной бани в устьевом сельском поселении Соболевского муниципального района», — рассказал Андрей Борисенко, главный специалист отдела экономики, финансов и осуществления закупок министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

Ммасштабный проект по благоустройству объектов социального назначения «Решаем вместе» реализуется в Камчатском крае с 2021 года. Проект позволяет жителям населённых пунктов Камчатского края определить путём голосования объекты для благоустройства с дальнейшей реализацией.

На портале «Камчатка в порядке» 1 октября завершилось голосование по выбору объектов благоустройства 2025 года. Всего в голосовании приняло участие более 25 тысяч жителей.