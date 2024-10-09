Кто наиболее подвержен стрессовым ситуациям? — отвечают медики

Стресс — это состояние организма, при котором он испытывает эмоциональное и физическое напряжение под воздействием различных неблагоприятных факторов, рассказали в центре медпрофилактики корреспонденту ИА «Камчатка». Это понятие подразумевает ситуацию, которая требует от организма адаптации.

Согласно исследованию, проведённому немецкими учёными в 2016 году, около 60% людей периодически испытывают стресс.



Чаще всего стресс испытывают люди в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной группе 82% людей регулярно сталкиваются со стрессом. Также высокий уровень стресса характерен для людей в возрасте от 18 до 29 лет и от 40 до 59 лет. После 60 лет стрессовые состояния становятся менее частыми.



Учёные выяснили, что основной причиной стресса является работа или учёба, которые требуют от человека больших усилий. Также стресс может быть вызван большим количеством встреч и обязательств, участием в дорожном движении и постоянной доступностью через средства связи.