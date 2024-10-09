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  4. Человек способен контролировать своё психическое состояние — медики

Человек способен контролировать своё психическое состояние — медики

18:10
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Человек способен контролировать своё психическое состояние — медики

Одним из ключевых показателей психического здоровья является умственная работоспособность, которая объединяет в себе различные аспекты психики, такие как восприятие, внимание, память и другие, сообщили ИА «Камчатка» в центре медицинской профилактики.

Высокая умственная работоспособность — это важный показатель психического здоровья и индикатор общего благополучия организма.

Существует множество способов улучшить своё физическое и психическое здоровье. Например, можно отказаться от вредных привычек, питаться правильно, достаточно отдыхать, поддерживать водный баланс, развивать позитивное мышление и вести активный образ жизни.

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