Человек способен контролировать своё психическое состояние — медики

Одним из ключевых показателей психического здоровья является умственная работоспособность, которая объединяет в себе различные аспекты психики, такие как восприятие, внимание, память и другие, сообщили ИА «Камчатка» в центре медицинской профилактики.

Высокая умственная работоспособность — это важный показатель психического здоровья и индикатор общего благополучия организма.



Существует множество способов улучшить своё физическое и психическое здоровье. Например, можно отказаться от вредных привычек, питаться правильно, достаточно отдыхать, поддерживать водный баланс, развивать позитивное мышление и вести активный образ жизни.