С ранних лет прививать детям чувство патриотизма и гордости за свою родину — камчатский фонд Защитники Отечества

Сотрудники Центра непрерывного повышения профессионального мастерства обсудили с бойцами вопросы сотрудничества с образовательными учреждениями в сфере патриотического воспитания школьников, сообщили ИА «Камчатка» в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». Также они рассмотрели темы будущих встреч с учётом возрастных особенностей детей.

«Филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с ветеранами специальной военной операции регулярно проводит встречи с детьми в формате классных часов и дополнительных занятий. Основная задача таких мероприятий — воспитать у учащихся чувство патриотизма, гордости за сохранение истории и культуры своей страны, а также уважение и признание заслуг соотечественников в защите Родины», — рассказали в региональном отделении фонда.

С момента начала работы регионального филиала было проведено более 70 уроков патриотизма для подрастающего поколения.