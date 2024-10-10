Десятого октября — международный день, посвящённый охране психического здоровья

Этот день был учреждён Всемирной федерацией психического здоровья, рассказали ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики Камчатки. В России его отмечают с 2002 года по инициативе Татьяны Дмитриевой, академика РАМН и директора Центра им. В. П. Сербского.

В этом году Всемирный день психического здоровья проходит под лозунгом «Психическое здоровье на рабочем месте». Его цель — обратить внимание на то, как работа влияет на психическое здоровье.

Безопасные и здоровые условия труда могут защитить от психических расстройств. Но если на работе небезопасно, например, если есть стигматизация, дискриминация, преследования или опасные производственные факторы, это может сильно навредить психическому здоровью, качеству жизни и производительности.



По мнению врачей, работающие люди составляют 60% населения планеты. Поэтому важно улучшить условия труда, чтобы они помогали предотвращать угрозы для психического здоровья. Это поможет сохранить и укрепить здоровье.