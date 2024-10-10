В рамках национального проекта «Культура» на Камчатке ведётся ремонт четырёх сельских ДК

Культурные учреждения подали заявки на участие в национальном проекте и получили финансирование из федерального бюджета, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на правительство региона. В настоящее время в этих учреждениях проводится капитальный ремонт.

«В домах культуры в посёлках Сосновка, Хайрюзово, Воямполка и Оссора проводятся масштабные работы. Виды работ, на которые было выделено федеральное финансирование, были определены сотрудниками домов культуры исходя из первоочередных потребностей в ремонте.

В Воямполке здание сельского клуба утепляется и обшивается, меняются окна и двери. В Оссоре подрядчик выполнил капитальный ремонт лестничных маршей и помещений. В Сосновке ремонтируются зрительный зал и кабинеты. В Хайрюзово проводятся работы по утеплению и обшивке фасадов, устанавливаются новые окна и двери, а также проводится капитальный ремонт внутренней системы автономного отопления», — сообщила министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко.

На данный момент работы в домах культуры в посёлках Сосновка, Хайрюзово и Оссора близки к завершению.

В Оссоре, где проводился капитальный ремонт помещений второго этажа, подрядная организация отремонтировала танцевальный и хоровой классы, костюмерную, методический кабинет и кабинет директора, коридор и туалетную комнату. В настоящее время там остаются последние штрихи — обработка стыков между плиткой в коридоре. Все остальные работы уже выполнены, и сотрудники учреждения культуры начали перевозить мебель и оборудование в отремонтированные помещения.

Капитальный ремонт дома культуры в Воямполке продолжится до ноября.

Напомним, что помимо средств на ремонт четырёх домов культуры, в этом году Камчатка получила федеральное финансирование по национальному проекту «Культура» на капитальный ремонт детской школы искусств, оснащение оборудованием трёх музеев и модернизацию библиотеки по модельному стандарту. Общая сумма, выделенная из бюджета страны учреждениям культуры края, принявшим участие в национальном проекте, составила около 70 миллионов рублей.