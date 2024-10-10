Обеспечение соблюдения трудовых прав работников обсудят в Штабе общественной поддержки

Важно понимать, что это сложный и длительный процесс, требующий настойчивости и усилий, сообщили ИА «Камчатка» организаторы встречи. Однако, если вы будете отстаивать свои права, это поможет вам улучшить условия труда и защитить себя от нарушений. Специалисты помогут вам разобраться в вопросах защиты ваших прав. В Штабе общественной поддержки 11 октября с 10:00 до 13:00 пройдёт приём граждан по этой теме.

«Приём граждан проведут: Владимир Петрович Васильев, представитель Государственной инспекции труда в Камчатском крае; Дарья Сергеевна Кадачигова, депутат Городской думы ПКГО и координатор проекта "Моя карьера с ЕР"», — рассказали в штабе общественной поддержки.

Для записи на приём необходимо обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 или по телефонам: (4152) 41-10-60, 41-01-15.