Работа, которую я не люблю...

Первым признаком того, что работа не приносит удовлетворения, является ощущение, что человек не на своём месте, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики.. Затем появляются негативные эмоции: тревога, пустота, неприязнь, стресс. Они усиливаются с каждым днём и в конечном итоге могут привести к бессоннице, чувству разбитости, хроническим заболеваниям и потере мотивации.

Одним из симптомов постоянного стресса является систематическая бессонница. Человек часто просыпается ночью или испытывает трудности с засыпанием, так как его мозг не может успокоиться. Утром он просыпается с тревогой от мысли о том, что нужно идти на работу.Стресс может подавлять работу иммунной системы и негативно влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы. Это может привести к постоянным болезням.

Из-за постоянного напряжения у человека могут возникать боли в суставах, мышцах и мигрень. Усталость, отсутствие сил и подавленность могут привести к потере мотивации, желания развиваться и забыванию о своих талантах и способностях. Человек теряет энергию и не может реализовать свой потенциал.