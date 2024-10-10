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На Камчатке известны даты закрытия навигации для маломерных судов

14:20
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На Камчатке известны даты закрытия навигации для маломерных судов

На Камчатке поэтапно начинает закрываться навигации для маломерных судов, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«C18 октября выход на воду запрещен в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах», – сказано в сообщении.

1 ноября навигацию закроют в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, Алеутском, Быстринском, Мильковском, Тигильском и Усть-Камчатском округах, в Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком районах и в Палане.

Спасатели предупреждают, что выход на воду после закрытия навигации очень опасен.

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