Пятьдесят просветителей Камчатского края участвуют в четвертом сезоне Знание. Премия

На премию претендуют 50 просветителей Камчатского края, сообщили ИА Камчатка» в правительстве региона. В номинации «За вклад в просвещение в сфере “История”» участвует инженер-электрик Екатерина Чемерис, которая проводит экскурсии по Петропавловску-Камчатскому и организует лекции на основе уникальных архивных фотографий. В номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей» – краевед и писатель Сергей Вахрин, который занимается изучением камчатских фамилий и вопросами родовой исторической памяти в просветительском центре «Страна рыбы и рыбоедов».

«География Знание.Премия расширилась: год назад было 32 зарубежных участника, в этом году – 56, включая Китай, Индию, Пакистан, Иран, США, Бразилию, Германию, Францию, Нидерланды и Африку. Заявки подали школьники, доктора наук, руководители СМИ, общественные деятели и политологи. Мы ждем решения Экспертного совета, чтобы представить стране претендентов на звание просветителей года», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Самой популярной номинацией стала «За просветительскую деятельность в школе» (2 400 соискателей). Педагоги воспитывают гражданскую ответственность, развивают семейное волонтерство, укрепляют коммуникацию детей и родителей, собирают архивные материалы для книг памяти. Они используют новые технологии: разрабатывают обучающие приложения, используют нейросети, анализируют контент.

Вторая по популярности номинация – «За просветительскую деятельность в университете» (1 757 соискателей). Высшие учебные заведения помогают широким слоям населения: организуют волонтерские центры финансовой грамотности, консультируют педиатров, проводят фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают талантливых детей. Преподаватели снимают подкасты и видео-лекции, инсценируют исторические события, разрабатывают новые экскурсионные маршруты.

Просветители объединяются для сохранения истории родного края: искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи и технические специалисты изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают артефакты, ищут мастеров промыслов и снимают мультимедийный контент. Они оказывают помощь новым регионам: консультируют онлайн, читают лекции для военнослужащих, обучают плетению маскировочных сетей, рассказывают в СМИ о подвиге военных, передают книги в библиотеки госпиталей.

До 21 октября можно подать заявки на новую номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации». Участвовать могут учителя, преподаватели, ученые, послы русского языка, авторы, разработчики учебников, курсов, онлайн-платформ, организаторы форумов и семинаров.

Знание.Премия учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения. Информация о номинантах и лауреатах 2021-2023 годов доступна на сайте.