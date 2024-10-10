Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. В Камчатской краевой научной библиотеке имени Крашенинникова прошло торжественное открытие выставки «Люди новых регионов»

В Камчатской краевой научной библиотеке имени Крашенинникова прошло торжественное открытие выставки «Люди новых регионов»

16:15
16
В Камчатской краевой научной библиотеке имени Крашенинникова прошло торжественное открытие выставки «Люди новых регионов»

В это сложное время особенно важно быть вместе и поддерживать друг друга, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 10 октября, слова организаторов выставки «Люди новых регионов», посвященной настоящим историям из жизни людей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до и после воссоединения с Россией. Герои выставки — настоящие патриоты, которые любят свою землю. Они продолжают работать на благо своих регионов, несмотря на опасности и невзгоды.

«В это не простое время нам так важно быть вместе, чувствовать поддержку друг друга. Люди ставшие героями выставки-это действительно настоящие герои, любящие свою землю. Они находясь под обстрелами стойко и мужественно продолжают трудиться на благо своих регионов. Находясь здесь на Камчатке хочется выразить слова поддержки жителям новых территорий, там сейчас с ними наши ребята, военнослужащие 40-й бригады морской пехоты и мы обязательно победим!», — Марина Вихрова, представитель женсовета 40-й бригады морской пехоты.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Детскую модельную библиотеку торжественно открыли в городе Елизово на Камчатке
В Камчатском крае специалисты организовали мероприятие, посвящённое здоровью, для сотрудников библиотеки
Более 160 гектаров леса на полуострове вырубят по госзаданию «Охрана камчатских лесов»
Камчатский музей представит выставку-подскат «Луч солнца сквозь мрачные тучи»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.