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В Камчатском крае 188 детей участников специальной военной операции (СВО) провели летний отдых в детских оздоровительных лагерях

16:40
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В Камчатском крае 188 детей участников специальной военной операции (СВО) провели летний отдых в детских оздоровительных лагерях

В летний сезон 2024 года министерство социального благополучия предоставило бесплатные путёвки 188 детям участников СВО, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Для детей, живущих в отдалённых районах, был организован бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Об этом рассказала Галина Соколова, начальник отдела демографии и семейной политики министерства социального благополучия Камчатского края.

«В летний период 2024 года министерство социального благополучия предоставило бесплатные путевки 188 детям данной категории. Детям, проживающим в отдалённых районах, был оплачен проезд к месту отдыха и обратно. На данные цели из краевого бюджета направлено более 10 миллионов рублей. Бесплатные путёвки предоставляются детям действующих участников специальной военной операции, а также детям военнослужащих, получивших ранения, пропавших без вести или погибших в ходе специальной военной операции», — сказала Соколова.

Чтобы получить бесплатную путёвку, необходимо предоставить один из документов:

справку об участии родителя в СВО;
справку о лечении или реабилитации после ранения, полученного в ходе СВО;
документ, подтверждающий пропажу без вести или гибель участника СВО.

Заявление на получение путёвки можно подать через портал госуслуг, учреждения социального обслуживания или органы местного самоуправления по месту жительства.

Дополнительную информацию о получении бесплатной путёвки для детей участников СВО можно получить по телефону +7 (4152) 42-83-55, добавочный 2913 в Министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

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