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  4. Как сохранить психическое здоровье на рабочем месте? — врачи

Как сохранить психическое здоровье на рабочем месте? — врачи

16:55
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Как сохранить психическое здоровье на рабочем месте? — врачи

Специалисты в области психологии рекомендуют сначала определить, действительно ли проблема связана с работой, рассказали ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики. Для начала стоит внимательно прислушаться к своим чувствам. Возможно, стоит обсудить проблему с профессиональным психологом.

Чтобы изменить отношение к работе, можно попробовать отвлечься от неё: найти новое хобби или просто взять отпуск на неделю. Однако если вас мучает бессонница, постоянное плохое самочувствие и усталость, если каждое утро вы с тревогой думаете о работе и понимаете, что тратите свою жизнь на негатив, то стоит попытаться изменить ситуацию.
Для этого нужно устранить источник стресса — сменить работу. 

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