В отделении «Защитники Отечества» прошло рабочее совещание, в котором приняли участие руководители медицинских организаций Камчатского края

Инициатором встречи выступила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак, сообщили ИА «Камчатка» в краевом филиале фонда «Защитники Отечества».

«В ходе совещания обсуждались вопросы организации «зелёного коридора» для участников СВО, которые проходят медицинскую диспансеризацию. Также была затронута тема предоставления первоочередного лечения для участников СВО и членов семей погибших бойцов.Кроме того, на встрече обсудили организацию мониторинга детей участников СВО с тяжёлыми заболеваниями и проведение углублённого медицинского обследования для бойцов, участвующих в специальной военной операции»,— рассказали организаторы об итогах встречи.