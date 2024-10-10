Как найти дело по душе? — советы психологов

У каждого свои критерии при выборе профессии, рассказали ИА «Камчатка» в центре медицинской профилактики. Для кого-то главное — зарплата, для кого-то — удобный график, а для кого-то — возможность карьерного роста.

Чтобы определиться с выбором, составьте список критериев и ориентируйтесь на него. А чтобы лучше понять, чего вы хотите, ответьте на следующие вопросы:

— Какую деятельность вы предпочитаете: индивидуальную или групповую? Кто-то любит работать в одиночку, а кому-то нравится работать в команде. Это станет ясно ещё на этапе обучения.

— Какой вид деятельности вам больше подходит: умственный или физический?

— Сколько времени вы будете проводить в общении с коллегами и партнёрами?

— Какую роль вы будете выполнять: исполнителя или организатора?

— Какой подход к работе вам ближе: строгое выполнение обязанностей или творческий?

— Какой формат работы вам интересен? Необязательно работать в офисе с 9 до 18. Можно зарабатывать на фрилансе, открыть своё дело или работать в компании.

Чтобы найти дело по душе, нужно чётко понимать, как вы хотите работать. Если вам нравится фриланс, то профессия повара не подойдёт, но вы можете открыть кулинарную школу в интернете.