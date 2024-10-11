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  4. Утром 11 октября на Камчатке зафиксировали подъем пепла со склона вулкана Шивелуч

Утром 11 октября на Камчатке зафиксировали подъем пепла со склона вулкана Шивелуч

10:05
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Утром 11 октября на Камчатке зафиксировали подъем пепла со склона вулкана Шивелуч

Утром 11 октября был зафиксирован подъем пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 2500 метров, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«Пепловый шлейф распространился на 75 километров в восточном-юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа находится посёлок Усть-Камчатск. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», – добавили в ведомстве.

В связи с сильной ветровой нагрузкой вероятность выноса и выпадения пепла сохранится до 14 октября. Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Спасатели предупреждают жителей полуострова, что при вдыхании пепла и попадании его в лёгкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу.

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