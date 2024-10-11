Медики Камчатки рассказали о гигиене сна и бессоннице

Беспокойство, тревожные мысли и постоянное напряжение часто приводят к нарушениям сна, особенно на фоне стрессовых событий, рассказали в Центре общественного здоровья.

Такая реакция организма вполне понятна и объяснима – когда стресса много, организм не чувствует себя в безопасности. Но здоровый сон особенно важен, так как он напрямую влияет на наше состояние.

Все, что делается перед сном, влияет его качество. Гигиена сна – это набор здоровых привычек, которые улучшают, сохраняют способность засыпать и высыпаться, помогая человеку избегать бессонницы. Бессонница (инсомния) – это нарушение сна, при котором человек не может уснуть, полноценно отдохнуть и восстановить силы.

«Нормальной считается бессонница, когда мы поменяли часовой пояс или у нас была стрессовая ситуация, важная встреча, и мы волнуемся и переживаем. Если бессонница является системной, то есть регулярной, то это уже признак заболевания или соматического характера, или эндокринной системы. И часто причиной бессонницы является тревожное или депрессивное состояние», – рассказала психолог Центра общественного здоровья Татьяна Бутакова.

Специалист рекомендует ложиться спать раньше, в первой половине ночи – до 23:00, это связано с выработкой гормона сна – мелатонина. А просыпаться, соответственно, лучше в пять или в шесть утра. Тогда человек будет бодрее.