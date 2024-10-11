Пешие прогулки перед сном рекомендуют совершать врачи Камчатки

Врачи советуют совершать перед сном пешие прогулки на свежем воздухе, принимать теплый душ или ванну, есть люди, которые любят ароматерапию, рассказали в Центре медпрофилактики.

Хорошо помогает перед сном релакс-музыка – классика или джаз, при этом негромкая. Можно почитать легкую книгу, которая не заставит мозг активно работать. Также не стоит ложиться спать голодным. Ужинать лучше за 2-3 часа до сна. Можно выпить успокоительный мятный чай.

Температура в помещении рекомендуется от 20 до 24 градусов. Хотя многим комфортно спать при 18-19 градусах. Перед сном необходимо замедлить ритм своей жизни, делать все гораздо медленнее. И очень важно за 1-2 часа до сна отложить телефон в сторону и выключить планшет или компьютер.