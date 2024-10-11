Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Пешие прогулки перед сном рекомендуют совершать врачи Камчатки

Пешие прогулки перед сном рекомендуют совершать врачи Камчатки

15:00
25
Пешие прогулки перед сном рекомендуют совершать врачи Камчатки

Врачи советуют совершать перед сном пешие прогулки на свежем воздухе, принимать теплый душ или ванну, есть люди, которые любят ароматерапию, рассказали в Центре медпрофилактики.

Хорошо помогает перед сном релакс-музыка – классика или джаз, при этом негромкая. Можно почитать легкую книгу, которая не заставит мозг активно работать. Также не стоит ложиться спать голодным. Ужинать лучше за 2-3 часа до сна. Можно выпить успокоительный мятный чай.

Температура в помещении рекомендуется от 20 до 24 градусов. Хотя многим комфортно спать при 18-19 градусах. Перед сном необходимо замедлить ритм своей жизни, делать все гораздо медленнее. И очень важно за 1-2 часа до сна отложить телефон в сторону и выключить планшет или компьютер.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Финал специальной программы мастерской управления «Сенеж» был с участием педагогов с Камчатки
Ганальские востряки на Камчатке, и не только, стали местом тренировки спасателей МЧС России
Архивисты Камчатки отмечают столетний юбилей своего ведомства
Победителей соревнований в честь Дня физкультурника наградили в столице Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.