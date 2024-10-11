Медики Камчатки назвали упражнения, чтобы побороть бессонницу

Специалисты Центра общественного здоровья на Камчатке рассказали о простых, но действенных техниках, которые помогут снять напряжение и побороть бессонницу.

Упражнение «Дыхание 4-7-8» – замедляет сердечный ритм, что помогает снизить напряжение и улучшить качество сна. Сделайте глубокий вдох через нос на 4 счета. Почувствуйте, как грудная клетка наполняется воздухом. Задержите дыхание на 7 счетов. Сделайте медленный выдох, считая до 8. Сделайте паузу и повторите все шаги. Постарайтесь концентрироваться только на дыхании.

Быстрое движение глаз. Эта техника помогает воссоздать фазу быстрого сна, во время которой мы видим сны, перерабатываем эмоции и напряжение. Дефицит этой фазы негативно сказывается на качестве сна и общем самочувствии.

Лягте удобно и закройте глаза. Начните двигать ими вправо-влево и считайте движения. После 15-20 движений откройте глаза. Затем снова закройте и повторите цикл. Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете расслабление и сонливость.

Медики советуют: если проблемы со сном (трудное засыпание, просыпание среди ночи, подъем до будильника) отмечаются в течение 1-2 недель, следует обратиться за помощью к специалисту, потому что за этим может скрываться какое-либо системное нарушение.