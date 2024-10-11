На Камчатке депутаты проверили исполнение наказов в учреждениях микрорайона Горизонт

Депутаты направляли средства в детский сад №6, дошкольное отделение центра развития «Эврика» и Дом культуры и досуга «Апрель». Закупки и работы проводились в рамках программы наказов избирателей 2023 года.

В детском саду №6 был проведен ремонт кабинета инструктора по плаванию. Как рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности детсада Елена Львова, были отремонтированы и выровнены стены, установлены двери, встроенные шкафы, где инструктор может хранить инвентарь и методические пособия. Также был сделан потолок, обновлена мебель.

«Теперь преподавателю комфортно заниматься организационными делами – вести расписание, составлять планы. А также удобно и детям, которые здесь после бассейна сушатся, переодеваются и отправляются в свои группы. Всего за день бассейн посещает около ста воспитанников», – прокомментировала Елена Львова.

Для дошкольного отделения в центре образования «Эврика» с помощью средств, направляемых депутатами, были приобретены мебель и игрушки.

Как рассказал Дмитрий Тимофеев купленная мебель регулируется под рост ребенка. Депутаты посетили занятие, которое с малышами провела воспитатель Ирина Пчелина.

«Все игрушки, которые были приобретены, используются, в том числе, и на занятиях. Мы даем детям первые знания о профессиях, навыки бытового поведения в игровой форме. И поэтому куклы, машинки, наборы "Юный парикмахер", "Юный медик" и другие – это еще и методические пособия», – пояснила воспитатель.

Виктория Скрипникова, директор центра образования «Эврика», отметила, что сотрудничество с депутатским корпусом Заксобрания и Городской Думы ведётся на постоянной основе.

«Ранее по программе наказов избирателей были закуплены шкафчики для малышей. В этом году у нас – новая мебель и игрушки, в том числе, для отделения на улице Топоркова. Мы надеемся и на дальнейшую поддержку депутатов, ведь у нас впереди много ярких, классных проектов. И, безусловно, все это способствует развитию детей и в целом нашему общему делу по воспитанию граждан Российской Федерации», – добавила руководитель учреждения.

В Доме культуры и досуга «Апрель» на средства программы наказов был проведен ремонт хореографического зала, установлены зеркала и освещение, убраны радиаторы, выровнены и покрашены стены, уложен ламинат.

«В этом зале тренируется именитый профессиональный коллектив "Кантилена", участники которого занимают первые места в крупных соревнованиях по бальным танцам, в том числе, в Москве. А также – хореографический ансамбль "Ритм", участвующий во всех больших и массовых городских праздниках. После ремонта здесь самая лучшая атмосфера для творчества, которое мы потом дарим нашим горожанам. Нам очень приятно, что депутаты уделяют огромное внимание Дому культуры и досуга "Апрель", и уже на 2025 год заложили для нас средства по программе наказов. В наших планах – направить эти деньги на оформление холла и рекреаций клуба», – рассказала директор ДКД «Апрель» Наталья Бубнова.

Депутаты отмечают, что традиционно наказы формируются на встречах с жителями.

«Особое внимание мы уделяем школам, детским садам и другим социальным учреждениям и стараемся работать с ними системно, постепенно вкладывая средства в их преображение. И нам радостно видеть, что все приобретения нужны и используются по назначению. Так, к примеру, в группе дошколят в "Эврике" сегодня мы увидели шкафчики, которые приобретали в рамках депутатских наказов ранее. В ДК "Апрель" по программе наказов был отремонтирован хореографический зал, в планах у руководства закупить станки для занятий. А мы уже заложили на 2025 год средства по наказам для этого дома культуры, чтобы отремонтировать входную группу помещений. Так, шаг за шагом, общими усилиями мы сделаем наши социальные учреждения красивее и комфортнее», – добавил Дмитрий Тимофеев.

Программа наказов действует на всех избирательных округах. По обращениям жителей, трудовых коллективов и общественных организаций депутатский корпус формирует перечень наказов и направляет на их выполнение 2 миллиона рублей из краевого и 750 тысяч рублей из городского бюджетов.