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  4. Сквер Строителей в Петропавловске готов на 90%

Сквер Строителей в Петропавловске готов на 90%

15:56
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Сквер Строителей в Петропавловске готов на 90%

В Петропавловске-Камчатском заканчивается благоустройство сквера Строителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Начальник отдела формирования комфортной городской среды краевого Минстроя Анна Бабич рассказала, что техническая готовность объекта составляет порядка 90%.

«На объекте продолжаются работы по устройству покрытий, малых архитектурных форм, устройству бортовых камней и наружного освещения», – сказано в ее сообщении.

Работы по благоустройству сквера выполняют две подрядные организации.

«В рамках основного контракта предусмотрены демонтажные работы, установка покрытий, ограждений, наружного освещения, а вторым контрактом запланированы дополнительные работы по устройству освещения, установке круглого навеса, устройству декоративных сооружений и круглой скамейки-клумбы с деревянным настилом для отдыха», – добавили в пресс-службе.

Как стало известно информагентству «Камчатка», согласно контракту работы должны быть завершить до конца года.

Благоустройство общественной территории воплощено в жизнь благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который был инициирован в 2017 году президентом России Владимиром Путиным.

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