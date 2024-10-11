Приемка дворовых территорий, благоустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды», прошла на Камчатке

Депутаты Городской Думы продолжают принимать участие в приемках дворовых территорий, которые благоустраивались в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Муниципальная общественная комиссия, помимо депутатов, включает в себя жителей многоквартирных домов, представителей подрядных организаций, Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации города, Службы благоустройства и Службы автомобильных дорог. Они произвели проверку отчетных документов на соответствие тем работам, которые по факту были выполнены во дворах ул. Ак. Королева, 13 и ул. Орбитальный проезд, 14.

«В ходе ремонтных работ подрядчиками была выполнена установка ограждений, скамеек, урн, асфальтирование, бордюры и озеленение. Хочется обратить внимание на то, что все эти работы были выполнены совместным усилиям жителей и управляющих компаний. Они готовили дизайн-проект, необходимые документы и потом подавали заявку на участие в проекте. Депутатский корпус уделяет особое внимание качеству выполненных работ при осмотре территорий», – сказал Борис Лесков.

Было отмечено, что все работы в этих дворах комиссией приняты. Были указаны некоторые замечания, которые подрядная организация устранит в ближайшее время.«На Академика Королёва, 13 отремонтировали двор, инициатором выступила управляющая компания "Единая молодёжь", которая провела собрание с жильцами и направила все необходимые документы в администрацию города, благодаря чему сейчас двор прекрасно сделан», – отметил депутат Дмитрий Фёдоров.

Напомним, что всего в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются пять объектов. Первой территорией, которая уже принята комиссией, стал двор по ул. Мишенная, 110. Там отремонтирован проезд возле дома, оборудована парковка, обустроен откос.

Еще на двух объектах – по ул. Лермонтова, 10а и ул. Дальняя, 32 благоустройство на завершающем этапе.

Благодаря проекту в Петропавловске-Камчатском с 2017 года были проведены работы по обустройству 11 общественных территорий и более 100 дворовых пространств.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Он был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поддержан правительством Камчатского края.