Владимир Солодов и Сергей Кириенко провели двустороннюю встречу на Камчатке

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели двустороннюю встречу, в ходе которой глава региона доложил о ходе исполнения поручений главы государства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Особое внимание было уделено работе по увековечиванию памяти героев Курильской десантной операции, которая ведется по поручению президента России. Так, в Петропавловске-Камчатском будет создан музей, где будет представлена большая экспозиция, посвящённая событиям 1945 года и роли Камчатского края в завершении Второй мировой войны», – сказано в сообщении.

Кроме того, по поручению Владимира Солодова подготовлена проектная документация для реставрации памятникам воинам Советской армии — освободителям Курильских островов, который расположен в сквере Свободы. Помимо реставрации самого памятника, планируется благоустроить территорию сквера.

«События Курильского десанта имеют для Камчатки важнейшее значение. Это одно исторических событий, которое послужило основанием для присвоения Петропавловску-Камчатскому статуса города воинской славы и в целом сформировало идентичность Камчатки как военного форпоста. Поэтому важно, чтобы мы развивали межрегиональные патриотические маршруты. Кроме тех экспедиций на остров Шумшу, в которых участвует камчатская молодежь, мы уже сейчас готовимся реализовать проект музея, в котором основное значение будет уделено этому событию. Также готова документация для реставрации мемориала, который расположен в Петропавловске-Камчатском. Надеемся, что в следующем году, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, мы получим федеральную поддержку», — доложил губернатор.

Помимо этого, глава субъекта заручился поддержкой руководителя администрации президента в дальнейшей организации и проведении Всероссийского форума «Экосистема. Заповедный край».

Во время встречи речь также шла о реализации плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках которого будет создан межвузовский кампус. Площадкой для размещения кампуса станет нынешняя территория Камчатской краевой больницы. Большая часть зданий будет освобождена после переезда в новый комплекс, что позволит подготовить площадку под строительство. К проектированию объекта приступят в скором времени.