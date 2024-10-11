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  4. Первое заседание Комиссии по отбору кандидатов на должность Главы ПКГО прошло на Камчатке

Первое заседание Комиссии по отбору кандидатов на должность Главы ПКГО прошло на Камчатке

16:55
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Первое заседание Комиссии по отбору кандидатов на должность Главы ПКГО прошло на Камчатке

Первое заседание конкурсной Комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Петропавловск-Камчатского городского округа прошло 7 октября, где участники утвердили объявление о проведении конкурса для опубликования в сетевом издании администрации и на официальном сайте Городской Думы.

Согласно Порядку, конкурс проводится в три этапа:

  • первый этап – в форме проверки представленных участниками конкурса сведений и документов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;
  • второй этап – в форме собеседования, которое проводится с каждым участником конкурса индивидуально;
  • третий этап – в форме проверки отсутствия (наличия) препятствия к оформлению допуска к государственной тайне.


Первый этап конкурса состоится 12 ноября 2024 года.

Приём документов от кандидатов, пожелавших участвовать в конкурсе осуществляется с 8 по 25 октября 2024 года.

Решение Городской Думы о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа принято в связи с отставкой по собственному желанию и досрочным прекращением полномочий Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина.

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