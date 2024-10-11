Первое заседание Комиссии по отбору кандидатов на должность Главы ПКГО прошло на Камчатке

Первое заседание конкурсной Комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Петропавловск-Камчатского городского округа прошло 7 октября, где участники утвердили объявление о проведении конкурса для опубликования в сетевом издании администрации и на официальном сайте Городской Думы.

Согласно Порядку, конкурс проводится в три этапа:



первый этап – в форме проверки представленных участниками конкурса сведений и документов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;

второй этап – в форме собеседования, которое проводится с каждым участником конкурса индивидуально;

третий этап – в форме проверки отсутствия (наличия) препятствия к оформлению допуска к государственной тайне.



Первый этап конкурса состоится 12 ноября 2024 года.



Приём документов от кандидатов, пожелавших участвовать в конкурсе осуществляется с 8 по 25 октября 2024 года.



Решение Городской Думы о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа принято в связи с отставкой по собственному желанию и досрочным прекращением полномочий Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина.