Благоустройство набережной в Петропавловске завершат до конца года

До конца года завершат благоустройство набережной Озерновской косы в Петропавловске, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира.

«Задача — закончить эти работы до конца года. Объект идёт непросто: строители “напартачили”, пропустили большую часть сезона по разным причинам. Ещё в начале лета я их к себе вызывал и очень настойчиво требовал увеличить численность рабочих. В то же время объект находится на личном контроле Евгения Беляева. Сейчас мы урегулировали вопросы с водоканалом и это позволяет уверенно говорить, что до конца года объект будет сделан. Осталось не так много: бетонирование, благоустройство плиткой, установка малых архитектурных форм. Главное — не допускать огрехов по качеству. Это моё требование и оно должно выполняться. Добавлю, что претензионная работа уже ведётся. За каждый день просрочки начисляется штраф в 60 тысяч рублей и на 800 тысяч они уже на работали. И будем продолжать эту работу, чтобы подрядчикам не было повадно», — сказал Владимир Солодов.

На объекте работают два подрядчика. Московская компания занимается обновлением тротуарной плитки и подпорной стены. По завершению работ она же должна оборудовать лавочки и урны, как элементы подпорной стены.

Кроме того, местная подрядная организация приступила к работам в продолжение благоустройства, которое было выполнено в прошлом году: усилению конструктива существующей части променадной зоны в виде настила, добавлению дополнительных опор, расширению променадной зоны, обустройству спусков к каменистому пляжу.

Администрация ПКГО и Евгений Беляев ведут проект в ручном режиме, постоянно сверяясь по этапам реализации, включая освещение и озеленение.