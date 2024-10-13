Губернатор Владимир Солодов поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

Искренне поздравляю работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником!

Именно благодаря работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы обеспечиваем жителей полуострова качественными продуктами местного производства, а значит, решаем вопросы продовольственной безопасности. Мы знаем, что наличие на полках камчатских овощей, мяса, яйца, молока, молочных продуктов, солений и многого другого – это результат тяжёлого, но очень ответственного и важного труда.

Камчатский край – регион, который, несмотря на вызовы сегодняшнего времени, демонстрирует развитие агропромышленного комплекса. В этом году на техническую и технологическую модернизацию, поддержку животноводства и растениеводства направлено более миллиарда рублей.

Завершена реконструкция фермы в селе Шаромы – смонтированы системы доения и поения. Там будут размещены более 100 голов крупного рогатого скота, принадлежащего фермерскому хозяйству.

Уже сделали ремонт в цеху по производству молочной продукции в Усть-Большерецком районе. Ввод его в эксплуатацию позволит обеспечить население пастеризованным молоком и кисломолочной продукцией.

Идет строительство овощехранилища в Елизовском районе. Это позволит увеличить объем производства семян картофеля и обеспечить семенным материалом собственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. Уже посажены первые растения в новом тепличном комплексе, который в результате должен выйти на производство не менее 2 800 тонн тепличных овощей в год.

В этом году нам придется скорректировать ожидания по урожайности некоторых культур – причиной стало холодное и очень дождливое лето.

Однако мы продолжим поддержку – и крупных производителей, и небольших фермерских хозяйств. Конечно, нам еще многое предстоит сделать для развития инфраструктуры села – для тех, кто живет и трудится на земле.

Хочу поблагодарить работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности нашего региона за профессионализм и любовь к своему делу. С праздником вас!