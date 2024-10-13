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  4. Спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России присоединились к поисковой операции в селе Майское

Спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России присоединились к поисковой операции в селе Майское

11:30
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Спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России присоединились к поисковой операции в селе Майское

В селе Майском Усть-Камчатского района уже несколько дней ищут 66-летнего местного жителя. По предварительной информации, он отправился собирать металлолом и пропал, сообщили ИА «Камчатка» в спасательном ведомстве

«В группу входят 11 человек, в том числе кинологи с собаками. У спасателей есть два вездехода, два квадроцикла и одно судно на воздушной подушке. Также планируется использовать беспилотники для обследования большей территории», — рассказали в МЧС.

С 11 по 12 октября поиски вели сотрудники пожарно-спасательной части посёлка Ключи КГКУ «ЦОД», полицейские и волонтёры. Они обследовали 13 километров береговой линии реки Камчатка, лесной массив и заброшенные здания. Волонтёры использовали квадрокоптер.

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