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  4. Правительство Российской Федерации внесло изменения в порядок оформления документов, подтверждающих участие в СВО

Правительство Российской Федерации внесло изменения в порядок оформления документов, подтверждающих участие в СВО

13:45
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Правительство Российской Федерации внесло изменения в порядок оформления документов, подтверждающих участие в СВО

До этого момента не существовало единого образца таких справок, и они выдавались командирами воинских частей или военными комиссариатами, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 13 октября, со ссылкой на сайт правительства РФ.

«Это создавало трудности для военнослужащих и их близких, которые хотели получить информацию об участии в специальной военной операции», — прокомментировали решение в правительстве РФ.

Новое постановление не только упрощает процесс получения справок через портал госуслуг, но и устанавливает единый образец документа. Это позволяет военнослужащим и их близким получать различные меры социальной поддержки, предусмотренные региональными властями.

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