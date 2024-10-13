Правительство Российской Федерации внесло изменения в порядок оформления документов, подтверждающих участие в СВО

До этого момента не существовало единого образца таких справок, и они выдавались командирами воинских частей или военными комиссариатами, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 13 октября, со ссылкой на сайт правительства РФ.



«Это создавало трудности для военнослужащих и их близких, которые хотели получить информацию об участии в специальной военной операции», — прокомментировали решение в правительстве РФ.



Новое постановление не только упрощает процесс получения справок через портал госуслуг, но и устанавливает единый образец документа. Это позволяет военнослужащим и их близким получать различные меры социальной поддержки, предусмотренные региональными властями.