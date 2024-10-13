Стресс — это индивидуальное переживание, утверждают врачи

Мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре общественного здоровья. Для мужчин часто это связано с работой: нехватка времени, карьерные амбиции, конкуренция, ограниченная свобода действий и принятия решений.

Женщины же испытывают стресс из-за двойной нагрузки: работа и семья. Также причиной стресса могут стать споры и конфликты.

Восприятие стресса зависит от того, как человек его оценивает. Например, для кого-то поход по магазинам после работы — это отдых, а для другого — стресс.

Стресс может быть вызван разными обстоятельствами. Это не только результат большого количества дел. Стресс может возникнуть из-за межличностных проблем: чувства недооценённости, недостатка уважения, споров с коллегами или трудностей в семье.