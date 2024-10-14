Сезонная акция по приёму отработанных автошин началась на Камчатке

С сегодняшнего дня, 14 октября, жители полуострова смогут утилизировать изношенные автомобильные шины. Об этом сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на Министерство ЖКХ и энергетики региона.

«За одну шину владелец получит 50 рублей и 50 бонусных баллов по камчатской системе социальных баллов «КАМбалл».Шины будут принимать партиями. На один паспорт можно сдать не более 50 шин за весь период приёма», — рассказали в министерстве .

В Петропавловске-Камчатском пункт приёма будет работать по адресу: улица Тундровая, 1. В Елизовском районе пункт приёма будет расположен в посёлке Новый, на улице Молодёжная, 20/1.

Приём будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) и в субботу с 10:00 до 13:00.

По информации краевого министерства ЖКХ, в ходе аналогичной акции в мае 2024 года было сдано в утиль 35 540 автомобильных шин.