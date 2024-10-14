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  4. На Камчатке 18 октября пройдет концерт классической музыки «Диалоги струн»

На Камчатке 18 октября пройдет концерт классической музыки «Диалоги струн»

13:15
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На Камчатке 18 октября пройдет концерт классической музыки «Диалоги струн»

Концерт классической музыки «Диалоги струн» проведут на Камчатке 18 октября в 18:00 в краевой библиотеке имени Крашенинникова сообщили в учреждении.

«В этот вечер вас ждут встречи с удивительными артистами: солисткой Камчатской филармонии Марией Колодяжной, исполняющей на скрипке, и солистом Городского оркестра Рудольфом Япсом, который будет играть на гитаре», – добавили в библиотеке.

В программе концерта — шедевры мировой классики, исполненные в дуэте. Гости услышат такие произведения, как «Кантабиле» Никколо Паганини, «Cafe 1930» Астора Пьяццоллы и «Маленький дуэт» Франческо де Милано.

Вход свободный.

Подробнее по тел.: 8 (415-2) 25-23-55.

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