Спортивную площадку в рамках проекта «Решаем вместе» построили на Камчатке

В Камчатском крае, в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе», ведется благоустройство различных объектов. Так, спортивную площадку построили в Елизовском районе.

«В Елизовском городском поселении завершены работы по благоустройству территорий ТОС Ленина, 43 и Ленина, 47. Были выполнены работы по обустройству парковки, спортивных и детских площадок, а также освещения. Особенно хочется отметить, что впервые в Камчатском крае были благоустроены именно территории общественного самоуправления. Хотелось бы поблагодарить губернатора края Владимира Солодова и министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа за реализацию проекта на территории города Елизово», — сказал Виктор Горбачев, депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Масштабный проект по благоустройству объектов социального назначения «Решаем вместе» реализуется в Камчатском крае с 2021 года. Проект позволяет жителям населённых пунктов Камчатского края определить путём голосования объекты для благоустройства с дальнейшей реализацией.

На портале «Камчатка в порядке» 1 октября завершилось голосование по выбору объектов благоустройства 2025 года. Всего в голосовании приняло участие более 25 тысяч жителей.