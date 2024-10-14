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  5. Председатель Думы ПКГО подписал договор о сотрудничестве с ДОСААФ России в Камчатском крае

Председатель Думы ПКГО подписал договор о сотрудничестве с ДОСААФ России в Камчатском крае

15:30
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Председатель Думы ПКГО подписал договор о сотрудничестве с ДОСААФ России в Камчатском крае

Глава городского депутатского корпуса Андрей Лиманова и его заместитель Саргис Сароян провели официальную встречу с руководителем регионального отделения ДОСААФ России по Камчатскому краю Дмитрием Павловым, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Думы ПКГО

Стороны договорились о совместной работе, направленной на проведение образовательных мероприятий, популяризацию военно-прикладных видов спорта и укрепление патриотических настроений среди сотрудников предприятий и учащихся образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского.

«Мы готовим специалистов для военной службы — граждан, которые находятся в запасе или призываются на военную службу по военно-учётным специальностям. Для детей от 14 лет у нас есть стрелковая подготовка на открытых и закрытых стрелковых объектах. Ознакомительный курс длится 12 часов, тактико-специальная подготовка — 10 часов, медицинская подготовка занимает около трёх дней», — рассказал Дмитрий Павлов.

На территории центра строится учебный корпус, который сможет одновременно вместить 120 человек. Площадь здания составит около 1000 квадратных метров.

ДОСААФ России — это общественная организация, которая работает совместно с государством. Она создаёт новую систему подготовки молодёжи к военной службе, которая включает в себя военно-патриотическое воспитание, развитие военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта, а также подготовку по военно-учётным специальностям.

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