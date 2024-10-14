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На Камчатке введут запрет на продажу розничного алкоголя в жилых домах

13:40
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На Камчатке введут запрет на продажу розничного алкоголя в жилых домах

По поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова продолжается работа по формированию нормативной базы по контролю реализации крепкой и слабой алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова рассказала, что полуостров, по статистике уже много лет подряд входит в топ-5 регионов страны, где самое высокое потребление алкоголя на душу населения.

«Губернатором Камчатского края принято решение ввести со следующего года запрет на розничную продажу алкогольной продукции в тех алкомаркетах, которые расположены непосредственно в многоквартирных жилых домах. Сегодня в наших городах в общей сложности почти 90 таких торговых точек, которые по традиции размещаются на первых этажах жилых домов – именно на них запрет и будет распространяться. В большей степени это нововведение затронет, как и камчатские, так и федеральные торговые сети», – говорится в ее сообщении.

Также зампред отметила, что в данном случае правительство не имеет право нарушать права предпринимателей, поэтому с 1 января запрет вступит в силу, но предприниматель будет возможность доработать до конца действия срока лицензии.

По поручению губернатора в целях снижения потребления спиртных напитков и достижения задач региональной политики, направленной на формирование трезвого, здорового образа жизни, постановлением правительства Камчатского края внесены изменения в части введения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а именно:

- введение запретного дня продажи алкоголя для магазинов в День семьи, любви и верности (8 июля);

- установление запрета продажи алкоголя в зданиях, где осуществляют деятельность государственные и муниципальные учреждения;

- установление запрета продажи алкоголя в торговых залах, где наряду с розничной продажей алкогольной продукции осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

- установление запрета продажи алкоголя в торговых объектах, находящихся в многоквартирных домах, расположенных на территориях Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района.

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