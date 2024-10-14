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  4. Маммография — это метод диагностики рака молочной железы, который считается золотым стандартом

Маммография — это метод диагностики рака молочной железы, который считается золотым стандартом

15:45
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Маммография — это метод диагностики рака молочной железы, который считается золотым стандартом

Точность маммографии составляет более 90%, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики. Процедура позволяет обнаружить и диагностировать патологии молочных желез, в том числе опухоли на ранних стадиях, примерно за два года до появления симптомов.

Маммография позволяет определить, доброкачественная или злокачественная опухоль развивается, оценить её размер и локализацию, а также отследить динамику развития.
На маммографических снимках можно увидеть:
соли кальция, которые могут быть признаком рака;
доброкачественные образования, которые могут увеличиваться в размерах;
полости, заполненные жидкостью, которые не связаны с раком.

Маммография — это безальтернативный метод диагностики всех известных вариантов рака молочной железы, в том числе непальпируемого.

В России маммография входит в программу скрининга. Женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию раз в два года до 75 лет. 

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