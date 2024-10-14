Ирина Яровая поздравила усть-камчатцев с Днём образования посёлка

Дорогие усть-камчатцы!

От всей души поздравляю вас с праздником! Уникальная география, особые климатические условия, важнейшее стратегическое положение, почти 300-летняя история поселка – всё это летопись жизни людей и судеб Усть-Камчатска.



Усть-Камчатск – один из ключевых районов Камчатки: рыбный край с исключительными ресурсами. Душа поселка и всей Камчатки – в Вас, тех, кто бесстрашен и трудолюбив. Каждый из Вас, кто родился здесь или приехал трудиться – часть большой созидательной силы. Желаю, чтобы самые смелые планы по развитию поселка и Камчатки всегда были воплощены в реальное дело на общее благо и успех каждого.



Счастья, мира, здоровья и благополучия каждому дому, каждой усть-камчатской семье



С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая