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  4. Ирина Яровая поздравила усть-камчатцев с Днём образования посёлка

Ирина Яровая поздравила усть-камчатцев с Днём образования посёлка

16:05
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Ирина Яровая поздравила усть-камчатцев с Днём образования посёлка

Дорогие усть-камчатцы!

От всей души поздравляю вас с праздником! Уникальная география, особые климатические условия, важнейшее стратегическое положение, почти 300-летняя история поселка – всё это летопись жизни людей и судеб Усть-Камчатска.

Усть-Камчатск – один из ключевых районов Камчатки: рыбный край с исключительными ресурсами. Душа поселка и всей Камчатки – в Вас, тех, кто бесстрашен и трудолюбив. Каждый из Вас, кто родился здесь или приехал трудиться – часть большой созидательной силы. Желаю, чтобы самые смелые планы по развитию поселка и Камчатки всегда были воплощены в реальное дело на общее благо и успех каждого.

Счастья, мира, здоровья и благополучия каждому дому, каждой усть-камчатской семье

С уважением, вице-спикер
Государственной Думы России
Ирина Яровая

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