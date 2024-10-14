В Камчатском крае обсуждается необходимость введения законодательного запрета на курение на остановках общественного транспорта

С инициативой о запрете курения на остановках выступила одна из жительниц Камчатского края в ходе «Прямой линии» с губернатором региона Владимиром Солодовым, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе регионального парламента

В настоящее время в Российской Федерации действует закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который устанавливает перечень общественных мест, где запрещено курение табака и потребление никотинсодержащей продукции.



В этот список входят территории и помещения учебных заведений, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальных служб, гостиницы, помещения для торговли и оказания бытовых услуг, лифты и общие помещения многоквартирных домов, детские площадки.



Запрет также распространяется на воздушные суда, поезда дальнего следования, суда, находящиеся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозке пассажиров, все виды общественного транспорта, а также места на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов и т. д.



Однако остановки общественного транспорта не включены в этот перечень.