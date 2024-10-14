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  4. Ученики Елизовской школы на Камчатке, которые получили пищевое отравление, находятся под постоянным контролем медицинских специалистов

Ученики Елизовской школы на Камчатке, которые получили пищевое отравление, находятся под постоянным контролем медицинских специалистов

16:50
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Ученики Елизовской школы на Камчатке, которые получили пищевое отравление, находятся под постоянным контролем медицинских специалистов

По распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова проводится расследование по факту массового отравления учеников Елизовской школы №1, сообщили ИА «Камчатка» в администрации региона. В настоящее время врачи Елизовской районной больницы оказывают необходимую медицинскую помощь заболевшим ученикам. Все они находятся под наблюдением специалистов.

Всего в больницу были доставлены 35 человек: один преподаватель и 34 ребёнка. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«На данный момент в больнице находятся 35 пациентов. Мы отмечаем тенденцию к снижению числа госпитализированных. Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек, а сегодня пока госпитализированы только двое. Также мы наблюдаем тенденцию к снижению количества амбулаторных обращений. Состояние всех пациентов стабильное. Мы ожидаем дальнейшее уменьшение количества госпитализаций. Больница справляется», — сообщил главный врач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко.

В случае необходимости взрослые пациенты, которым потребуется госпитализация, будут направлены в Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов отмечал, что по результатам расследования будут приняты меры ответственности для должностных лиц, допустивших массовое отравление учеников.

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